Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası için alternatif alanları inceledi

Yerel

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, beraberindeki heyetle yeni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası yapılacak alternatif alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç ve diğer yetkililerle ilk olarak Özcan Mahallesindeki alanda incelemelerde bulunan Vali Tanrısever, ardından Akçakale Mahallesindeki alanda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yetkililerden teknik bilgiler alan Vali Tanrısever, geleceği de düşünerek Gümüşhane'ye en uygun ve verimli alanı belirlemek için detaylı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasının şehir merkezi içine sıkışmış durumda olduğunu ifade eden Vali Tanrısever, "Bu binanın başka bir yerde daha modern bir şekilde yapılması ve Gümüşhane tarımına istediğimiz şekilde hizmet etmesi için alternatif 1-2 yere baktık. Düşüncelerimizi Belediye Başkanımızla istişare ettik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün de görüşlerini aldık. İnşallah konuyu Tarım ve Orman Bakanlığına taşıyacağız. Oradan uzmanların gelip inceleme yapmasını talep edeceğiz. En yakın zamanda da buraya modern, Gümüşhane'ye, Gümüşhane tarımına yakışır bir hizmet binası kazandırmaya çaba göstereceğiz" dedi. - GÜMÜŞHANE