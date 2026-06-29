Gümüşlük Forumu\'ndan Kıyı Protestosu

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum'da işletmelerin halka açık alanlara masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler koymasını protesto etti.

Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum'da işletmecilerin kıyı bölgelerindeki "işgallerine" karşı "Kıyılar halkındır halkın kalacak" sloganıyla eylem düzenledi.

Gümüşlük Halk Plajı'nda bir araya gelen eylemciler, halka açık kıyılara işletmeler tarafından masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler konulmasını protesto etti.

Eylemcilerce yapılan açıklamada, kıyıların doğal yapısının bozulmasına göz yumulduğunu ve halkın kıyıları serbestçe kullanım hakkının bariyerler, ve tel örgülerle engellendiğini belirtti.

Forum üyeleri, kıyılara erişimin kısıtlanmasına ve kıyılardaki doğal yaşamın kirletilerek tahrip edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.