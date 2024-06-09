Gümüşova Yeşilyayla Köyünde El Sanatları Kursu Sergisi

Yerel

Gümüşova Yeşilyayla köyünde açılan el sanatları kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Yeşilyayla köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından köylülerin isteği üzerine el sanatları kursu açılmıştı. Kursiyer kadınlar dönem boyunca kursa giderek el sanatları konusunda eğitim aldı. Yıl boyunca birçok eser üreten kadınlar, el emeklerini köy konağında sergiledi. Serginin açılışı, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve ilçe protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. El sanatları konusunda becerilerini sergileyen kadınların eserleri ilgi gördü. - DÜZCE