Gümüşova Yeşilyayla Köyünde El Sanatları Kursu Sergisi - Son Dakika
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Gümüşova Yeşilyayla Köyünde El Sanatları Kursu Sergisi

Gümüşova Yeşilyayla köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar, yıl sonu sergisinde ürettikleri eserleri sergiledi. Sergiye Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve ilçe protokol üyeleri de katıldı.

09.06.2024 13:48
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Gümüşova Yeşilyayla köyünde açılan el sanatları kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Yeşilyayla köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından köylülerin isteği üzerine el sanatları kursu açılmıştı. Kursiyer kadınlar dönem boyunca kursa giderek el sanatları konusunda eğitim aldı. Yıl boyunca birçok eser üreten kadınlar, el emeklerini köy konağında sergiledi. Serginin açılışı, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve ilçe protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. El sanatları konusunda becerilerini sergileyen kadınların eserleri ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşova Yeşilyayla Köyünde El Sanatları Kursu Sergisi - Son Dakika

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