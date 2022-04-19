Günde 70 bin km yol yapıyorlar - Son Dakika
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Günde 70 bin km yol yapıyorlar

19.04.2022 12:00
Günde 70 bin km yol yapıyorlar

Kahramanmaraş'ta 421 otobüs ile günlük 140 bin hareketli yolcu taşınıyor.

Kahramanmaraş'ta 421 otobüs ile günlük 140 bin hareketli yolcu taşınıyor. 46 otobüs hattı bulunan kentte 421 otobüs günlük 70 bin kilometre yol yapıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait 70 adet, 351 tane de özel halk otobüsünün bulunduğu şehirde günlük hareketli nüfusa 126 ek sefer ile de ayrıca hizmet veriliyor. Toplu Taşıma Yönetim Merkezi ile de an be an kontrol edilen otobüslerin hizmetleri aksamıyor. Dönüşümün tamamlanması ile her otobüse 3 kamera konulurken, 1260 kamera ile tüm otobüslerin hizmetleri aksamaması için anlık izleniyor. Sabah saat 06: 00'da başlayan seferler, gece 24: 00'e kadar sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Taşıma Şube Müdürü Mehmet Çiçek, "Belediyemizin denetimi ve kontrolü altında olan 351 adet özel halk otobüsü ve 70 adet belediye otobüsümüzle, kent merkezimizde günlük ortalama 140 bin yolcu ve yıllık olarak 50 milyon toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti verirken de yaklaşık olarak günde 70 bin kilometre yol kat etmekteyiz. Bu hizmet ile dünyanın çevresini 1.7 tur atmaktayız" dedi.

"NFC teknolojisi kullanılıyor"

Otobüslerde ücretli binişlerin yanı sıra, kart sistemi, NFC (yakın mesafedeyken veri paylaşmasına izin) verilen sistemin olduğunu belirten Çiçek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak daha etkin, daha verimli, daha konforlu bir hizmet sunmak adına toplu taşıma araçlarımızda; kredi kartı kullanımı, NFC ile yenilikçi bir toplu taşıma hizmeti getirmekteyiz. Merkezimizde 420 adet toplu taşıma aracımızda bulunan 1260 adet kamera ile yolculuğumuzda güvenlik ve konforlu hizmet sunulmaktadır. Toplu taşıma filo yönetim merkezimizde anlık şikayetlerde bilgilendirmeler anında değerlendirmekte ve vatandaşımıza dönüşler sağlanmaktadır. Sabah seferlerimiz 6'dan başlayıp gece saat 24'e kadar devam etmektedir. Pik saatlerde özellikle sabahları 126 adet takviye araçlarımızla toplu taşıma hizmeti sunmaktayız. Vatandaşlarımızın hizmetimizde 36 adet özel halk otobüsü hattı ve 10 adet belediye otobüsü hattı ile hizmetimize devam etmekteyiz. Araç takip sistemi ile araçlarımızın seferleri denetlemekle anlık olarak merkeze bilgi verilmektedir." - KAHRAMANMARAŞ

Günde 70 bin km yol yapıyorlar
Günde 70 bin km yol yapıyorlar
Günde 70 bin km yol yapıyorlar

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Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Halk Otobüsü, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günde 70 bin km yol yapıyorlar - Son Dakika


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