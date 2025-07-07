Güneş Kremini Bitkisel Yağlarla Değiştirin

Eskişehirli aktar Metin Ağılönü, güneş kremine alternatif olarak bitkisel yağların tercih edilebileceğini ancak doğal olanların tercihinin önemli olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar ciltlerini korumak için önlem almaya başladı. Bazı vatandaşlar güneş kremini tercih ederken diğer yandan bazıları ise güneş kreminin kimyasal yapısından tedirgin oldukları için içeriğinin doğal olması sebebi ile bitkisel yağları tercih ediyor. Tek faydası güneşten korumak olmayan yağlar aynı zamanda cildin sağlıklı şekilde bronzlaşmasına da yardımcı oluyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarcılık yapan Metin Ağılönü, vatandaşların bu yaz güneş kremine alternatif olarak kullandıkları bitkisel yağıda dikkatli kullanmaları konusunda uyardı. Bitkisel yağların güneş kremine alternatif olabileceğini aktaran Ağılönü, "Bu ortamda, güneşlenecek kişilerin ya da yazın denize girecek kişilere tavsiyemiz havuç yağı olabilir, badem yağı olabilir, kakao yağı olabilir, Hindistan cevizi yağı olabilir veya susam yağı olabilir. Bunlar tamamen bitkisel yağlardır. Alacakları ürünlerin doğal ve bitkisel olmasına dikkat ederlerse daha iyi olur. Güneş kremi almak yerine bu saydığımız doğal yağları bir alternatif olarak da tercih edebilirler. Bu yağları aşırıya kaçmamak kaydıyla vücutlarına sürerek güneş koruyucu olarak ya da aynı zamanda bu yağların bazılarını da bronzlaşmaya yönelik kullanabilirler" dedi. - ESKİŞEHİR