Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı - Son Dakika
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Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı

28.03.2022 15:01
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı

Eskişehir'de uzun süredir soğuk seyreden hava, ısınmaya başlayınca tezgaha çıkan dondurmalar yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de uzun süredir soğuk seyreden hava, ısınmaya başlayınca tezgaha çıkan dondurmalar yoğun ilgi görüyor.

Bu sene soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde mevsim normallerini aşarak uzun süre etkili oldu. Uzun süre soğukla mücadele eden vatandaşlar, havanın biraz ısınmasıyla kendilerini dışarı attılar. Havanın ısınmasına vatandaşlardan sonra en çok dondurmacılar sevindi. Güneşin yüzünü göstermesiyle dondurma satışlarına başlayan işletmeciler, yeni sezondan umutlu. Vatandaşlar, geç gelen yaz sezonunu dondurmayla karşıladı.

Çocukluğunda masaları silerek sektöre giriş yaptığını belirten 50 yıllık dondurmacı Gani Karakaş, bu sene yaz sezonunun geç başladığını belirtti. Vatandaşların dondurma yemeyi özlediğini söyleyen Karakaş, "Sezon geç ama iyi geldi. Sonunda güneşi gördük. Dondurmaları tezgaha çıkardık. Dondurma satışına dün başladık. Allah nasip ederse yaz sezonu güzel geçecek diye ümit ediyorum. İki gündür de ilgi var. Sadece bize değil tüm dondurmacı arkadaşların sezonu hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç nasip etsin. Müşterilerin arzu ettiği potansiyel kaliteli, güzel ve iyimser bir dondurmanın hizmete sunulması, o da bizde var. Bizim dondurmamız kalite ödülüne layık görülmüş dondurma olduğu için müşterilerin sempatisi oluyor" dedi.

"Her sene yeni dondurma çeşitleri çıkarıyoruz"

Her sezon başlangıcında farklı tatlarda dondurmalar satışa sunduklarını anlatan Karakaş, "Bu sene 3 çeşit yeni dondurma yapmayı planlıyoruz. Bunlar ananas, avokado ve incir üzüm karışık olmak üzere üç yeni çeşidi dondurmalarımıza ekleyeceğiz. Neredeyse her sene yeni dondurma çeşitleri yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin sevdiği dondurmaları da kalıcı olarak satışa sunuyoruz. Klasik dondurma çeşitlerinin yanında lavanta, keçi boynuzu, ıhlamur, kestane, güllü, tarçınlı, bal badem ve karamel gibi birçok farklı çeşit dondurmayla yaz boyunca müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı

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Eskişehir, Türkiye, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı - Son Dakika


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