Güney Afrika Eski Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum\'da Ziyaretlerde Bulundu

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Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu ile birlikte Erzurum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Heyet ilk olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin eşlik etti.

Güney Afrika heyeti valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Sekmen ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve sanayi konularında önemli katkıları olan Sayın Patel ile şehirler arası iş birliği ve dostluk konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Erzurum'un dünyaya açılan yüzü olarak şehrimizin değerini artıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM