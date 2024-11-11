Güney Afrika Eski Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Güney Afrika Eski Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Güney Afrika Eski Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum\'da Ziyaretlerde Bulundu

Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelerek şehirler arası iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

11.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu ile birlikte Erzurum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Heyet ilk olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin eşlik etti.

Güney Afrika heyeti valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Sekmen ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve sanayi konularında önemli katkıları olan Sayın Patel ile şehirler arası iş birliği ve dostluk konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Erzurum'un dünyaya açılan yüzü olarak şehrimizin değerini artıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güney Afrika Eski Bakanı Ebrahim Patel, Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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