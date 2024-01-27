Güney Koreli turistler Yüksekova\'da kar temizleme çalışması öncesi şarkı söyledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini ziyaret eden Güney Koreli turistler, yollarda kar temizleme çalışması öncesi Karayolları ekiplerine yöresel şarkılarını seslendirdi.

Yüksekova ilçesine gelen Güney Koreli turistler, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Karayolları 117. Şube Şefliği bahçesinde kar çalışması öncesi ekiplere yöresel şarkılarını seslendirdi. Güney Koreli turistler yoğun ilgi topladı. Dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle ilçenin birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için karla mücadeleye gidecek olan ekiplere Güney Koreli turistler mini konser verdi. Ekipler, yoğun iş temposunun ve yorgunluğunun verdiği stresini bu konserle tamamen unuttuklarını ifade ederek, Güney Koreli turistlere mini konserlerinden dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ