Günyüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Market ve Bakkallarda Denetim Yaptı

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Günyüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında faaliyet gösteren market ve bakkallarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Amiri Hasan Say, "Ekiplerimizce, halkımızın hijyenli, güvenli ve kaliteli bir hizmet alması için çeşitli denetimler yapıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi market, bakkal ve fırınların denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. İncelemelerde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunarak, vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında Alo 174 gıda hattını aramalarını rica ediyoruz." dedi. - ESKİŞEHİR