Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika
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Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

05.04.2022 15:10
Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak projesi olan çalıştayda, tütün, alkol, fiziksel bağımlılık ve dijital bağımlılık için interaktif olarak katılımcılarla eğitim verildi. Eğitime Günyüzü ilçesinde bulunan her kamu kurumunun sorumlu personeli katıldı. Personele, bağımlılıkla alakalı alınması gereken önlemler ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Kurum yetkilileri ile daha faydalı, yapılması gerekenler hakkında istişareler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı
Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika


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