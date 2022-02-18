Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika

Günyüzü İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, beraberindeki heyet ile birlikte şehit piyade uzman çavuş Mücahit Top'un ailesini, kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Arslan, ilçenin Gecek mahallesinde yaşayan ailenin halini hatırını sorarak herhangi bir talepleri olup olmadıklarını, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halil İbrahim Demir ve İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik de eşlik etti.

Heyet üyeleri, aile ziyareti ardından şehit piyade uzman çavuş Mücahit Top'un kabrini de ziyaret ettiler. - ESKİŞEHİR