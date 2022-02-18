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Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika

Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret

18.02.2022 11:51
Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret

Günyüzü İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, beraberindeki heyet ile birlikte şehit piyade uzman çavuş Mücahit Top'un ailesini, kabrini ziyaret etti.

Günyüzü İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, beraberindeki heyet ile birlikte şehit piyade uzman çavuş Mücahit Top'un ailesini, kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Arslan, ilçenin Gecek mahallesinde yaşayan ailenin halini hatırını sorarak herhangi bir talepleri olup olmadıklarını, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halil İbrahim Demir ve İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik de eşlik etti.

Heyet üyeleri, aile ziyareti ardından şehit piyade uzman çavuş Mücahit Top'un kabrini de ziyaret ettiler. - ESKİŞEHİR

Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret
Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret

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Hisarcık, Piyade, Çavuş, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günyüzülü şehidin ailesine ve kabrine ziyaret - Son Dakika
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