Gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor

Gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor

Denizli'de yaşayan gurbetçi Salih Aktaş, 14 yıl önce omurilik ameliyatı sonrasında kafatasında unutulan iğne parçacıklarıyla yaşamaktadır. Aktaş, Türkiye'de çare bulamayınca yurt dışında tedavi arayışına girmiştir. Ancak, Almanya'da da riskli bir ameliyat olduğu gerekçesiyle iğneleri çıkaramamıştır. Sağlığı ve psikolojisi bozulan Aktaş, tedavi edilmesi için yetkililerden yardım talep etmektedir.

01.06.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de taşınan gurbetçi Salih Aktaş, 14 yıl önce olduğu omurilik ameliyatı sonrasında kafatasında unutulan iğne parçacıklarıyla yaşıyor. Yurt içi ve dışında çare arayan gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor.

25 Nisan 2007'de bir hastanede omurilik ameliyatı olan Salih Aktaş'ın kafatasında iğne parçacıkları unutuldu. Durumu yargıya taşıyan Aktaş'a ikinci şok bilirkişi heyetinden geldi. Olayda kusur bulunmadığı ifade edilen bilirkişi raporunda, iğne parçacıklarının insan vücuduna yararlı olduğu ifadeleri yer aldı. Doktorlara dava açan Aktaş, önce 8 bin TL kazandı. Ancak, doktorların konuyu Yargıtay'a taşımasıyla Aktaş, 20 bin TL borçlu çıkarıldı ve maaşına haciz konuldu.

Sağlığı ve psikolojisinin bozulduğunu aktaran Aktaş, iğne parçacıklarını kendisinde sürekli baş ağrısı oluşturduğu gerekçesiyle aldırmak istedi. Türkiye'de ameliyat olabilmesi için bütün kapıların yüzüne kapandığını öne süren Aktaş, çareyi yurt dışında aramaya başladı. Tedavi olabilmek için Almanya'ya taşınan Aktaş'ın başındaki iğne parçacıkları riskli bir ameliyat olacağı gerekçesiyle orada da alınmadı.

O dönem İzmir'de yaşadığını ve uzun yıllardır yurt dışında tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Salih Aktaş, "Omurilik ameliyatı olmak için hastaneye gittim. Ameliyat esnasında kafatasımın içinde iki tane iğne unutuldu. Birinin 1 mm, diğerinin 1.5 mm olduğunu öğrendiğim. İğneler halen kafa tasımın içinde. Ağrılarım artınca ben tekrar doktora gittim. Doktor beni MR yönlendirdi. Ama MR gittiğimde buradaki doktor 'senin kafanda platin var bunu çekemeyiz' dedi. Hemen benim doktoruma geldim, durumu anlattım. Doktor tomografi çekti ama bana sonuçları vermedi. 'Hemen ameliyat olman gerekiyor' deyince bende bu durumdan şüphelendim. Başka doktorlarda tomografi çektirdim. Buradaki doktorlar, kafatasında iğne unutulduğunu söylediler" dedi.

"Savcılığa gittim"

"Neredeyse beni suçlu çıkaracaklardı" diyen Aktaş, "Daha sonra ben savcılığı suç duyurusunda bulundum. Olay bilirkişiye gitti, bilirkişi de bu olayda bir kusur olmadığını beyan etti. Benim tek istediğim şey, bir an önce tedavimin yapılması. Benim istediğim şey zengin olmak değil, bu iğnelerden kurtulmak" diye konuştu.

"Hayatımın ikinci şokunu kulak ameliyatında yaşadım"

Kulak ağrısı nedeniyle gittiği başka bir hastanede izni olmadan kulak zarının alındığını öne süren Aktaş, şuan sağ kulağının hiç duymadığını söyledi. Şu anda Avusturya'da yaşadığını ve yaz döneminde Denizli'ye geldiğimi kaydeden Aktaş, şöyle konuştu:

"Umudumu yurt dışına taşımıştım. Kafamdaki iğneleri aldırmak istedim. Çok riskli olduğunu, ölebileceğimi söylediler, almadılar. Çok ağrılar yaşıyorum. Yetkililerden tek talebim derdime çare bulsunlar. Çok acı çekiyorum". - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Salih Aktaş, Ameliyat, Türkiye, Almanya, Denizli, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gurbetçi, kafatasında unutulan iğne parçacıklarından kurtulmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement