Gurbetçi Musa Çelikkılıç\'tan Ayrımcılığa Dikkat

Almanya'dan tatil için geldiği Türkiye'de hem Avrupa'daki ayrımcılığa dikkat çeken hem de vatana olan özlemini dile getiren gurbetçi Musa Çelikkılıç, "Çocuklarımız orada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Buraya adım attığımızda toprağa basınca içimiz cız ediyor. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz" dedi.

Almanya'nın Mainburg kentinde bir otomotiv firmasında çalışan Musa Çelikkılıç, ailesiyle birlikte tatilini memleketi Uşak'ta geçirmek için Türkiye'ye geldi. Sınır kapısından ülkeye giriş yapan Çelikkılıç, vatana olan özlemini dile getirerek, yıllardır yurt dışında yaşamalarına rağmen çocuklarının Avrupa'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü ifade etti. Çelikkılıç, Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor" dedi.

"Memleketin toprağına bastık mı içimiz cız ediyor"

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, "Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz" diye konuştu.

"Gurbetçi sezonluk müşteri değil"

Fiyat artışlarından da dert yanan Çelikkılıç, "Gurbetçi geldi diye fiyatlar uçmasın. Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor. Bunun helali haramı var. Esnafımız güler yüzlü olsun, insan gibi davransın" ifadelerine yer verdi.

"Para kolay kazanılmıyor, biz orada 11 ay bir ay tatil için çalışıyoruz"

Avrupa'daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, "Orada para sokakta süpürülmüyor. Bir işe girebilmek için yıllarca uğraşıyoruz. 11 ay boyunca üç vardiya çalışıyoruz, gece gündüz demiyoruz. Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok" dedi.

"Çocuklarımız kültürünü unutmasın diye Türkiye'ye getiriyoruz"

Gurbetçi Musa Çelikkılıç, çocuklarını Türk kültüründen koparmamak için her yıl Türkiye'ye geldiklerini de söyleyerek, "Akrabalarımızla bağımız kopmasın, çocuklarımız bu toprakları unutmadan büyüsün istiyoruz. Vatan sevgisi kolay kazanılmıyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE