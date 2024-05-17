Gürsu Belediyesi Engelliler Haftası'nda Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Engelliler Haftası'nda Etkinlikler Düzenledi

Gürsu Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Etkinlikler Düzenledi

Gürsu Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Özel çocuklar ve aileleri, kahvaltı, özel etkinlikler ve temsili askerlik töreni gibi etkinliklerle eğlenceli bir hafta geçirdi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye ve işitme cihazı temizleme kitleri dağıtıldı.

17.05.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
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Dünya Engelliler Haftası, Gürsu Belediyesi tarafından birbirinden farklı ve anlamlı etkinliklerle geçirildi.

Gürsu Belediyesi'nin, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerde özel çocuklar ve aileleri eğlenme imkanı buldu. Gürsu Orman Park'ta, Gürsu Belediyesi'nin organizasyonu ve iş insanlarının destekleriyle düzenlenen kahvaltıda, Bursa manzarası eşliğinde keyifli zaman geçiren çocuklar ve aileleri, kendileri için hazırlanan birbirinden özel etkinliklerde gönüllerince eğlendiler.

Hafta boyunca yapılan etkinliklerde, Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce temin edilen tekerlekli sandalyeler ve işitme cihazı temizleme kitleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Gürsu Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan stantta işitme engelli vatandaşların kullandığı temizleme kitleri hediye edilirken, Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Kemal Demirel ile beraber beş engelli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi.

Gürsu Belediyesi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın engelli gençler için düzenlediği temsili askerlik töreni için de harekete geçti. İlçede bu heyecanı yaşamak isteyen engelli gençlerin ve ailelerin istekleri yerine getirildi. Gençler bu güzel günün ardından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Etkinliklerimizi bu haftaya özel yoğunlaştırsak da her daim her durumda engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar hem benim hem de Gürsu'nun evlatları" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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