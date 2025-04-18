Gürsu\'da Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi Açılıyor

Gürsu Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi 21 Nisan'da kapılarını açıyor.

İlçenin ilklerini kendi hizmet döneminde hayata geçirmenin gururunu yaşadığını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin özellikle küçük yaştaki çocuklarına yönelik harika bir bayram hediyesi hazırladık. Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gürsu'daki eğitim kurumlarına bir yenisi daha ekleniyor. Gürsu Belediyesi, ilçenin ilk çocuk kütüphanesini açmaya hazırlanıyor. Tarihi Taşköprü Sokağı'nın içindeki tarihi yapının aslına uygun olarak inşa edilmesiyle ortaya çıkan yeni proje, okul öncesi ve erken okul çağındaki çocuklar için butik hizmet verecek şekilde hazırlandı.

Proje hakkında bilgi veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemize birçok ilki kazandırdık. Ancak bu projenin heyecanı bambaşka ve çok özel. Gürsulu çocuklarımıza yönelik hizmet vereceğimiz Çocuk Kütüphanemiz aynı zamanda bir atölye merkezi olacak. Onların pedagojik gelişimlere uygun şekilde dizayn ettiğimiz merkezimizde oynayarak öğrenecek, öğrenerek gelişecekler. İlçemizde üniversite çağlarındaki gençlerimize, lise seviyesindeki gençlere yönelik kütüphaneler yaptık. Şimdi sıra miniklerimize geldi. Onların gelişimlerini bu kütüphanemizde seyredeceğiz" dedi.

Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi 21 Nisan'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen öncesinde çocuklara bir bayram hediyesi olarak resmi açılışını gerçekleştirecek. - BURSA