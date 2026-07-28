Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor

Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yılki orman yangınında hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın ismi, Gürsu Belediyesi tarafından yapılan park ve eğitim atölyesine verildi. Açılış töreninde Bayrak'ın fedakarlığı anıldı, tesisler hizmete girdi.

Gürsu Belediyesi, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınında hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın adını yeni açılan park ve eğitim atölyesine vererek Bayrak'ın ismini ölümsüzleştirdi. Kazım Bayrak Parkı ve Eğitim Atölyesi, yangının yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende Kazım Bayrak'ın fedakarlığı bir kez daha anıldı; gösterdiği özveri ve cesaret nedeniyle kendisine duyulan minnet kamuoyuyla paylaşıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda hem yeni tesislerin açılışı yapıldı hem de Bayrak'ın adının gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan vefa projesi resmen hayata geçirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yangındaki mücadeleleri sırasında son olarak benim görüştüğüm Kazım Bayrak'ın adını burada yaşatacağız. Kendisine hem ilçemiz hem de insanlarımız adına vefa borcumuz var. Bu park ve eğitim atölyesiyle bölge halkımıza ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz." dedi.

Açılışa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve ekipleri, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, MHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yeni yaşam alanı hizmete giriyor

Gürsu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan proje, yalnızca yeşil alan oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği parkın yanı sıra eğitim atölyesiyle de gençlerin kişisel gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

Kazım Bayrak Parkı, bin 200 metrekarelik alanda yenilenen çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu ve yeşil alanıyla hizmet verecek. Eğitim atölyesinde ise kadınlara yönelik meslek ve sosyal kurslar verilecek.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandıracak proje, farklı yaş gruplarına hitap eden yapısıyla ilçedeki sosyal donatı alanlarını güçlendirecek.

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:08:04. #7.13#
SON DAKİKA: Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.