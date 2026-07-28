Gürsu’nun yangın kahramanının ismi yaşatılıyor

Gürsu Belediyesi, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınında hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın adını yeni açılan park ve eğitim atölyesine vererek Bayrak'ın ismini ölümsüzleştirdi. Kazım Bayrak Parkı ve Eğitim Atölyesi, yangının yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende Kazım Bayrak'ın fedakarlığı bir kez daha anıldı; gösterdiği özveri ve cesaret nedeniyle kendisine duyulan minnet kamuoyuyla paylaşıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda hem yeni tesislerin açılışı yapıldı hem de Bayrak'ın adının gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan vefa projesi resmen hayata geçirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yangındaki mücadeleleri sırasında son olarak benim görüştüğüm Kazım Bayrak'ın adını burada yaşatacağız. Kendisine hem ilçemiz hem de insanlarımız adına vefa borcumuz var. Bu park ve eğitim atölyesiyle bölge halkımıza ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz." dedi.

Açılışa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve ekipleri, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, MHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yeni yaşam alanı hizmete giriyor

Gürsu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan proje, yalnızca yeşil alan oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği parkın yanı sıra eğitim atölyesiyle de gençlerin kişisel gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

Kazım Bayrak Parkı, bin 200 metrekarelik alanda yenilenen çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu ve yeşil alanıyla hizmet verecek. Eğitim atölyesinde ise kadınlara yönelik meslek ve sosyal kurslar verilecek.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandıracak proje, farklı yaş gruplarına hitap eden yapısıyla ilçedeki sosyal donatı alanlarını güçlendirecek.