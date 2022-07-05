Gürsu'nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi - Son Dakika
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Gürsu'nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi

05.07.2022 15:17
Gürsu'nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi

Gürsu'nun kültür sanat yaşamına canlılık kazandıran etkinliklere ev sahipliği yapan Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi,ilçe halkının nefes almasına olanak sunmasının yanında, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinliklerin yeni merkezi olarak da hizmet vermekte.

Gürsu'nun kültür sanat yaşamına canlılık kazandıran etkinliklere ev sahipliği yapan Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi,ilçe halkının nefes almasına olanak sunmasının yanında, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinliklerin yeni merkezi olarak da hizmet vermekte.

Kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle kültür sanat etkinliklerini yoğun olarak sürdüren Gürsu Belediyesi, ilçenin merkezinde oluşturduğu Celal Bey Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği etkinliklerle Gürsululara müziğin ve eğlencenin keyfini yaşatıyor.

"Gürsu'muzun nefes almasını sağlayan Celal Bey Millet Bahçe'miz, hemşehrilerimizin çocuklarıyla birlikte, yeşilin sardığı huzur dolu ortamda keyifle zaman geçirdiği bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermekte" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin merkezinde, yıllarca atıl olarak duran alanda yaptığımız çalışmalarla oluşturduğumuz Celal Bey Millet Bahçe'miz,ilçemize nefes aldırmasının yanında geçekleştirdiğimiz etkinliklere de ev sahipliği yapmakta. Gürsu'muzun kültür sanat yaşamının da buluşma noktası haline gelen Celal Bey Millet Bahçe'miz, ilçemizin yeni cazibe merkezi olarak hizmet vermekte. Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel Celal Bey Millet Bahçe'mizin doğal ortamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin keyfini yaşamaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin, günün tüm zamanlarına yayılan yaz etkinlik programları; "Anadolu'muzun Sesi Türkülerimiz" konserlerikapsamında düzenlenen Grup İmece konseri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'yla renklendi.

Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde buluşan Gürsulular, müziğin ve dansın coşkusuyla keyifli anlar yaşadı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Hisarcık, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu'nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi - Son Dakika

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