Gürsu'nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi

"Gürsu'muzun nefes almasını sağlayan Celal Bey Millet Bahçe'miz, hemşehrilerimizin çocuklarıyla birlikte, yeşilin sardığı huzur dolu ortamda keyifle zaman geçirdiği bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermekte" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin merkezinde, yıllarca atıl olarak duran alanda yaptığımız çalışmalarla oluşturduğumuz Celal Bey Millet Bahçe'miz,ilçemize nefes aldırmasının yanında geçekleştirdiğimiz etkinliklere de ev sahipliği yapmakta. Gürsu'muzun kültür sanat yaşamının da buluşma noktası haline gelen Celal Bey Millet Bahçe'miz, ilçemizin yeni cazibe merkezi olarak hizmet vermekte. Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel Celal Bey Millet Bahçe'mizin doğal ortamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin keyfini yaşamaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Hisarcık, Bahçe, Yerel, Son Dakika

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