Güzel havayı gören Marmarisliler, plajları ve piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika
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Güzel havayı gören Marmarisliler, plajları ve piknik alanlarını doldurdu

27.03.2022 00:57
Güzel havayı gören Marmarisliler, plajları ve piknik alanlarını doldurdu

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te hava sıcaklığının artmasının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar sahilleri ve piknik alanlarını doldurdu.

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te hava sıcaklığının artmasının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar sahilleri ve piknik alanlarını doldurdu.

Marmaris'te hafif rüzgar olmasına rağmen güneşli ve ılık hava vatandaşların sandalye masalarını alıp sahile gelmesine neden oldu. Oltaları ile denizde balık tutan vatandaşlar ise balığın olmamasından şikayetçi olurken havanın güzel olmasına sevindiklerini belirtti.

Son 30 yılın en soğuk kışının ardından gelen bahar Marmaris yaşayanlarını açık havaya çıkarttı. Bahar havası yaşanan Marmaris'te bazı vatandaşlar çocukları ile oynayıp piknik yaparken, bazı yerleşik yaşayan yabancılar da mayolarını giyerek güneşin tadını çıkardılar. Kırsal mahallelerde ise piknik alanları piknikçiler ile doldu. Hava sıcaklığının hafta boyu 25 derecelerde olacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA

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Marmaris, Türkiye, Turizm, piknik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güzel havayı gören Marmarisliler, plajları ve piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika


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