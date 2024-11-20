Güzelbahçe Belediyesi, GÜZELKART Mobil Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe Belediyesi, GÜZELKART Mobil Uygulamasını Başlattı

Güzelbahçe Belediyesi, GÜZELKART adlı mobil uygulamayı hayata geçirerek, vatandaşların belediye haberlerine, vergi borçlarına ve etkinliklere kolayca erişim sağlamasını hedefliyor. Uygulama ile ayrıca anlaşmalı işletmelerde indirimli hizmet sunulacak.

20.11.2024 09:22
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Güzelbahçe Belediyesinin 'GÜZELKART' mobil uygulaması hizmete başladı. Güzelbahçeli vatandaşlar, telefonlarına indirecekleri bu uygulama ile belediye haberlerine ve duyurularına erişim sağlayabilecek, vergi borçlarını öğrenebilecek ve belediye etkinliklerinden haberdar olabilecek.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın 100 gün lansmanında da tanıtımını yaptığı GÜZELKART uygulaması artık cepte. Vatandaşlar anlaşmalı olan kurumlarda, işletmelerde bu uygulama sayesinde indirimli olarak faydalanacaklar.

Güzelbahçeli vatandaşlara her geçen gün yenilik ve projelerle geldiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bu uygulamamızı temmuz ayında düzenlediğimiz lansmanda duyurmuştuk. Önce fiziki kart olarak düşünmüştük fakat bazı istediğimiz çalışmaları bu karta uygulayamadığımız için ekibim bunu bir telefon aplikasyonu üzerinden yapmanın daha uygulanabilir olduğunu söylediler. Biz de hem vatandaşlarımızın rahatlıkla belediyecilikle ilgili tüm işlemlerini yapabilecekleri hem de indirim uygulanacak işletmelerle çözebilecekleri bir çalışma yaptık. Artık vatandaşlarımız cepteki uygulamayla özellikle indirimli işletmeler, talep ve öneriler, hizmet ve duyurular, e-imar ve E-belediyeye kolayca ulaşabilecekler. İki sağlık kurumuyla yüzde 30'luk bir indirim protokolü yapmıştık. Bunları çoğaltacağız. Şimdi Güzelbahçeli esnafımızla da buna benzer bir indirim çalışması yapıyoruz. Onu da eklediğimizde Güzelbahçeli olmanın ayrıcalığını tüm vatandaşlarımız yaşamış olacak. Halkımızın her türlü imkana ulaşması için ekibimizle çalışıyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun. Artık Belediye ceplerinde olacak. İstedikleri zaman ulaşabilecekler" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi, GÜZELKART Mobil Uygulamasını Başlattı - Son Dakika

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