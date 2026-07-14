Güzelbahçe Belediyesi Soruşturmasında Yeni Operasyon: 4 Gözaltı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların tutuklanmasının ardından Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmren Günay ve kardeşi Hüseyin Günay ve H.B. olduğu, bir şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından sürdürülen çok yönlü soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 7 şüphelinin "örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği" bildirildi.