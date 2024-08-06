Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı

Elazığ'da bir bankadan hesap açan Metin Nese, aylar sonra gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı. Hesabı üzerine açılan mobil bankacılık ile 430 bin dolandırıldığını öğrenen Nese, savcılığın yolunu tuttu.

06.08.2024 19:38
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Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir bankadan hesap açan Metin Nese, aylar sonra gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı. Hesabı üzerine açılan mobil bankacılık ile 430 bin dolandırıldığını öğrenen Nese, savcılığın yolunu tuttu.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde çiftçilik ile geçimini sağlayan 4 çocuk sahibi Metin Nese (60), TARSİM işlemleri için bir bankadan ocak ayında hesap açtı. Nese, Mayıs ayında telefonuna gelen mesaj üzerine şüphelenerek TARSİM'e giderek durumu anlamaya çalıştı. Yapılan ilk incelemenin ardından Nese'nin hesabından 430 bin lira çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine bankaya giden Nese'nin hesabının üzerine açılan mobil bankacılık ile krediler çekildiği ve paraların başka hesaplara gönderildiği belirlendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Nese, mobil bankacılık açılan telefon ile kendi telefonunun uyuşmadığını ve akıllı telefon kullanmayı bilmediğini söyledi.

"100 bin liralık kredi için 2 kefil istemişlerdi, 430 bini nasıl verdiler"

Mobil bankacılığının olmadığını aktaran Metin Nese, "Ben TARSİM'e gittim, kayısıları sigorta yaptırdım, eve geldim. Köyde bana mesaj geldi. Ardından Elazığ'a müdür beyin yanına gittim. Bana mesaj geliyor dedim. Baktı ve senin hesabından 430 bin lira para çekilmiş dedi. Benim internet bankacılılığım yok. Ben hiç telefondan anlamıyorum. Sadece mesaj gelince ve aramak için kullanıyorum. Ardından savcılığa gittim ve şikayetçi oldum. Avukat tuttum. Ben'den 100 bin lira kredi çekmem için 2 kefil ve ÇKS istendi. Bu 400 bin lira nasıl onaylanıyor. İlk defa bankadan hesap açtım. Bu işler başıma geldi. Devletimiz güçlüdür. İnşallah yakalanırlar. Başkaları mağdur olmasın. Bu ilk defa başıma geliyor. Benim bankalarla hiçbir işim yoktu. Başka bir telefondan benim mobil bankacılığım açmışlar. Ardından yapacaklarını yapmışlar. Açtıkları telefon başka benimkisi başka bir marka. Banka nasıl buna müsaade ediyor. Aynı telefon değil, uyuşmuyor 430 bin lira beni borç altına soktular. Benim huzurum kaçtı. Paraya ihtiyacım olsaydı, gider kendim çekerdim. Ben telefondan anlamam" dedi.

(CK-YRT-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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