60'lık Kadir amca sepetiyle sokak sokak geziyor - Son Dakika

Eskişehir'de 60 yaşındaki Kadir Özbey, her gün güneşin ilk ışığıyla birlikte simitle doldurduğu sepetini sokak sokak gezerek bitirmeye çalışıyor.

İlerleyen yaşına aldırış etmeden Eskişehir sokaklarında elindeki simit sepetiyle kilometrelerce yol yürüyen Kadir Özbey, azmiyle örnek oluyor. Özel sektörden emekli olan Özbey, 5 çocuğundan ikisini üniversitede diğer ikisini de lisede eğitim-öğrenim hayatına devam ettirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Özbey, sabahın ilk saatlerinde aldığını simitlerini yerleştirdiği sepetini koluna takıyor. Daha sonra kilometrelerce gezerek satmaya çalışıyor. Hem ailesinin geçimine katkı sağlıyor. Öğle saatlerine kalmadan yaklaşık 50 simidi sattığını belirten Kadir amca, öğleden sonrada evde dinlendiğini söylüyor.

"Zor olsa da işimi severek yapıyorum"

Eskişehir'de yaşayan ve 5 çocuk babası olan Kadir Özbey, çocuklarının okul hayatını devam ettirebilmek için çalıştığını söyledi. Zor olsa da işini severek yaptığını belirten Özbey, "Emekli olduktan sonra çocuklarımı okutabilmek için bir iş arayışına girdim. Benimde aklıma simit satmak geldi. Yaklaşık 5 senedir sepetle sokak sokak gezip simit satıyorum. Sabah saat 06: 00'da kalkıyorum ve yola koyuluyorum. 5 çocuğum var ve ikisi üniversite, diğer ikisi de lisede okuyor. Ev de kira ve o yüzden çalışmak zorundayız. İlk başlarda zor geliyordu ama artık alıştım. Zor olsa da işimi severek yapıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR