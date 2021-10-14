Üye Girişi
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu - Son Dakika

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

14.10.2021 16:11
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı Belediyesi çocukların doyasıya eğlenebileceği ve nitelikli zamanlar geçirebileceği Çocuk Parklarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi çocukların doyasıya eğlenebileceği ve nitelikli zamanlar geçirebileceği Çocuk Parklarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. 2019-2020 yıllarında 44, 2021 yılında 34 Çocuk Parkıyla toplamda 78 adet çocuk parkının inşası tamamlandı.

Adapazarı'na çocuk dostu unvanının çok yakıştığını ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Kendilerine güvenli ve nitelikli oyun sahaları bulan çocuklar yetişme çağlarında hem fiziki hem de zihinsel gelişimini doğru ve sağlıklı şekilde tamamlıyor. Çağımızın en büyük problemlerinden biri şüphesiz çocuklarımızın ekranlara hapsolmasıdır. Bizler gerek Çocuk Hakları Sokağı, Çocuk Hakları Bahçesi ve Çocuk Hakları Adası projeleri, gerekse Çocuk Parklarıyla Adapazarı'mızda çocuklar hep gülsün, akranlarıyla vakit geçirsin istiyoruz" dedi.

Kısa sürede çok sayıda Çocuk Parkı'nı Adapazarı'na kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, "Adapazarı'mıza yakışır şekilde birçok noktada Çocuk Parkı çalışmalarımızı başlattık ve 2019-2020 yıllarında 35 mahallemize 44 adet, 2021 yılı içerisinde ise 26 mahallemize 34 adet olmak üzere 66 mahallemizde 78 adet çocuk parkını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İnşallah durmak yok diyoruz ve çocuklarımız için birbirinden güzel parklar yapmaya devam ediyoruz" ditye konuştu. - SAKARYA

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı Belediyesi, Mutlu Işıksu, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! 16:10 Son dakika magazin haberleri! Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi 15:47 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor 15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı 14:37 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı

Son Dakika Haberleri
16:10 Son dakika magazin haberleri!
16:04 İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı
15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
15:33 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021
15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı 8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı         
16:10
İYİ Parti'de İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı         
16:05
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti         
15:46
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı         
14:20
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti         
11:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 16:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement