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ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi - Son Dakika

ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi

15.10.2021 14:05
ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uzaktan Eğitim Portalı (ADÜZEM ) ekibi toplantıda bir araya geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uzaktan Eğitim Portalı (ADÜZEM ) ekibi toplantıda bir araya geldi.

ADÜZEM ekibinin yoğun ve fedakar çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Cumali Öksüz, "ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı çok kısa sürede verimli bir şekilde kullanılmaya başlandı. Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biri olduk. Bu başarı uyum ve özveri ile çalışan uzaktan eğitim ekibimiz sayesinde gerçekleşti. Her birinizin değerli katkıları ile bu süreci başarı ile yürüterek öğrencilerimize kesintisiz ve güvenilir bir eğitim sunduk özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

ADÜ'nün kendi öz kaynakları ile eş zamanlı ve nitelikli uzaktan eğitim verebilen ender üniversiteler arasına girdiğini belirten Prof. Dr. Öksüz, "Üniversitemiz kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere her seviyede uzaktan eğitim sistemi kullanıldı. Bu süreçte 500 bine yakın ders videosu ve 6 bin 857 adet doküman sisteme yüklendi, 110 bine yakın erişim sağlandı. 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim elemanı ile eğitim faaliyetleri kesintisiz yürütüldü. Sistem açıldığından bu yana günlük 500 bini aşkın olmak üzere milyonlarca işlem gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak portal destek ekibi tarafından çok sayıda destek mesajı cevaplanarak öğrencilerimizin kesintisiz ve nitelikli eğitime ulaşması sağlandı" diye konuştu.

ADÜZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Ak'ın uzaktan eğitim birim temsilcilerine fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmesinin ardından ADÜZEM Personeli Toros Katılmış yenilenen portal hakkında bilgi verdi.

Toplantı, uzaktan eğitim birim temsilcilerinin görüş ve önerini sunmalarının ardından sona ererken, toplantıya ADÜ uzaktan eğitim koordinasyonunu yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Ak, ADÜZEM Personeli Toros Katılmış ve uzaktan eğitim birim temsilcileri katıldı. - AYDIN

ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi
ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi
ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi, Toros Dağları, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri bir araya geldi - Son Dakika
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