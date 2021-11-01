Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları havadan görüntülendi - Son Dakika

- Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları havadan görüntülendi

IĞDIR - Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da ve Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla doğa severlere ve fotoğrafçılara adeta masalsı bir sonbahar keyfi sunuyor.

Iğdır Merkez Melekli kasabası sınırları içinde yer alan ve her mevsim doğa severlerin uğrak yeri olan İrem Bağları sonbahar mevsiminde de renk cümbüşüne büründü. Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın gelmesiyle yaprak döken ağaçlar; sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünerek renk görseli oluşturuyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bu yer doğa severlerine de farklı bir deneyim kazandırıyor. İrem Bağları, farklı türden meyve ağacı ile söğüt ve kavak ağaçlarını da içinde barındırıyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının da ilgi odağı olan İrem Bağları, ziyaretçilerini bekliyor.