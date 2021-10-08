Arguvan'da depremde hasar gören ev ve ahırların yıkımına başlanacak - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan ilçesinde depremlerde hasar gören ev ve ahırların yıkımına başlanacak.

Arguvan ilçesinde Kaymakam Kemal Ülkü'nün başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Mili Eğitim Müdürü Hasan Yay, ilçe daire müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi. Kaymakam Kemal Ülkü'nün açılış konuşmasını yaparak başlattığı toplantıda ilçenin güvenlik, altyapı ve sağlık gibi temel sorunları ele alındı.

Kaymakam Ülkü konuşmasında, "Muhtarlarımızdan beklentimiz vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde bizlere intikal ettirmeleridir. Bu sıkıntıların çözümü noktasında takipçi olmanızdır. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sorunları zamanında iletirseniz bizler de elimizden geldiği kadarıyla sorunları gidermeye çalışacağız. İstişarenin problemlerin daha çabuk çözülmesinde etkili olacağını, birlik beraberliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu belirtirim" ifadelerini kullandı.

Depremlerde vatandaşların olumsuz etkilenmesi nedeniyle çalışmalar yapılacağını da bildiren Ülkü, "İlçemizde bugüne kadar yapılan tespitlerde depremde zarar gören ev, ahır ve hane varsa acil boşaltılması gerekiyor. Yıkılması gereken bu binaların birkaç gün içerisinde yıkım işlemi başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temini noktasında barınabilecekleri yer üzerinde hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Mağdur olan vatandaşlarımızı barındırmamız lazım. Bildirmeniz halinde Kaymakamlığımız gereğini yapacaktır" dedi. - MALATYA