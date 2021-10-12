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AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği - Son Dakika

AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği

12.10.2021 15:41

AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu'nda Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi.

AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği

SAMSUN - Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu'nda Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte eski oyunları Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile birlikte oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Atakum Belediyesi tarafından uzman eğitimciler eşliğinde dünya standartlarında eğitim verme ilkesiyle hizmete açılan AtaÇocuk Anaokulu'nda Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. Eski dönem çocuk oyunlarından misket, körebe, dombili, bilyalı araba, tiktak, seksek, halat çekme, langırt gibi toplamda 11 farklı oyun alanı oluşturulan şenlikte, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de AtaÇocuklu miniklerin oyunlarına ortak oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte minikler gönüllerince eğlenerek oyunlar oynadı.

"Çocukluğumu yeniden yaşıyorum"

Şenlik sayesinde çocukluğunu yeniden yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Pandemi döneminde çocuklar evde sıkıldı. Çocuklara çocukluklarını yaşatmaya, oyun oynarken zihinlerini ve kolektif davranış biçimlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten bu oyunlar bizim geleneksel ve çocukluğumuzdan bu tarafa oynadığımız oyunlar. Arkadaşlarımız da bu oyunlara yeniden dönmemiz ve çocukların sokaklarda arkadaşlarıyla birbirlerine saygı sevgi çerçevesinde bir arada yaşama kültürü geliştirmeye gayret ediyor. Bu okullarda verdiğimiz budur. Eğitimcilerimiz doğru bir şey yapıyor, özveriyle çalışıyorlar. Atakum'daki ve Samsun'daki diğer okullara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği
AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği
AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği
AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği

Cemil Deveci, oyunlar, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AtaÇocuk'ta sokak oyunları şenliği - Son Dakika


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