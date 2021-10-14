Atakum Belediyesi'nden öğrencilere hediye sürprizi - Son Dakika

Atakum Belediyesi, Şehit Mehmet Arslantürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerine giysi, boyama kitabı ve boya kalemlerinin yer aldığı hediye paketleri ile sürpriz yaptı.

Atakum Belediyesi, her hafta farklı bir okulda yaptığı ziyaretlerle zorlu bir dönemde öğrenim gören öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Özören Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Arslantürk Anaokulu ile İlk ve Ortaokulu öğrencilerine giysi, boyama kitabı ve boya kalemlerinin yer aldığı hediye paketleri ile sürpriz yaptı.

Her hafta farklı bir okula yaptığı ziyaretlerle öğrencilerin yanında olan Atakum Belediyesi'nin sürprizi karşısında heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler, mutluluklarını arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştı. Belediyenin Paylaşım Merkezi yetkilileri, "Eğitim öğretim yılı devam ederken öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Yoğun eğitim maratonunda minik arkadaşlarımıza bu şekilde destek olmayı istiyoruz. Onları mutlu etmek bizim için önemli. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. - SAMSUN