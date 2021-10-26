Başkan Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Öndeş ile bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, belediye meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Germencik İlçe Teşkilatı'nın yöneticileri de hazır bulundu.

Ziyarette CHP Germencik İlçe Teşkilatı'nın yöneticileri çarşı-pazar ziyaretlerinde çiftçilerin zorlukla yaşadıklarını ifade ettiklerini belirtirken; mazot, gübre ve tohum fiyatlarındaki artışın çiftçinin maliyetlerinin yanı sıra hayat pahalılığını da artırdığını belirttiler. Başkan Çerçioğlu ise çiftçilere destek verilmeye devam edileceğinin altını çizdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin Germencik'e yaptığı ve yapacak olduğu yatırımlar da konuşuldu.

Başkan Çerçioğlu, Aydın'da kooperatifçiliğin daha da gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin süt soğutma tankı hibe ettiği Germencik Uzunkum Köyü ile Turanlar Köyü tarımsal kalkınma kooperatifleri örneğindeki gibi hibelerin de devam edeceğini söyledi. - AYDIN