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Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara'da - Son Dakika

Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara'da

07.10.2021 17:02
Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara'da

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı devam eden millet bahçesi için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara'da temaslarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı devam eden millet bahçesi için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara'da temaslarda bulundu.

Adıyaman'ın önemli projeleri arasında yer alan millet bahçesi projesi hakkında görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya giden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ı ziyaret etti. Genel Müdür Kayapınar'ı makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile millet bahçesindeki çalışmaların mevcut durumunu ve yapılacak olanlarla ilgili görüştük. Destekleri için müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara'da

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara'da - Son Dakika


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