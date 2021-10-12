Başkan Seçer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde kreşteki miniklerle buluştu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde Toptancı Hal Kompleksi içerisinde bulunan Münir Özkul Kreşindeki miniklerle bir araya geldi. Başkan Seçer, çocukların geleceği için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bütün çocukları ayrım yapmadan seviyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Dünya Kız Çocukları Gününde çocuklarla bir araya geldi. Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi içerisinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Münir Özkul Kreşini ziyaret eden Seçer, çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Şarkılar eşliğinde dans eden çocukların mutluluğuna alkışlarla ortak olan Seçer, miniklere hediyeler dağıttı.

"Onlara daha güzel bir dünya bırakabilmek adına gayret sarf ediyoruz"

Dünya Kız Çocukları Gününde cinsiyet eşitliği konusuna vurgu yapan Seçer, "Ben çocuklarımızı cinsiyet ayrımı yapmadan çok seviyorum. Her biri bizim çok büyük değerlerimiz. Ebeveynler olarak, büyükler olarak onlar için çalışıyoruz. Onlara daha güzel bir dünya bırakabilmek adına gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün çocukları ayrım yapmadan seviyoruz"

Münir Özkul Kreşi hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Seçer, "Burada çok sayıda çalışan kadın var. Onların çocuklarını bırakabileceği güvenli bir yer olsun istedik ve böyle bir kreşi hayata geçirdik. Bu anlamlı günde ben de onları ziyaret etmek için geldim. Çok mutlular. Tabi onların mutlulukları bize de yansıyor; biz de mutlu oluyoruz. Başta onların eğitimine gereken özeni gösteriyoruz. Sağlıklı birer birey olmaları; hem aklen hem bedenen hem ruhen daha sağlıklı birer genç olmaları için biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bütün çocukları ayrım yapmadan seviyoruz" diye konuştu. - MERSİN