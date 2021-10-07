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Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret

07.10.2021 16:49
Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İnegöl Müftülüğü ve Din Görevlileri Derneğini ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İnegöl Müftülüğü ve Din Görevlileri Derneğini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte İnegöl Müftülüğü ve Din Görevlileri Derneğini ziyaret etti. Müftü İsmail Hatipoğlu ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş ile din görevlilerinin yer aldığı ziyarette, karşılıklı sohbet edilip istişarelerde bulunuldu. Başkan Alper Taban, bütün din görevlilerinin haftasını tebrik ederek, müftü ve dernek başkanına hediye takdiminde bulundu. - BURSA

Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret
Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Taban'dan din görevlilerine ziyaret - Son Dakika


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