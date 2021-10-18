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Başkan Yalçın: "Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz" - Son Dakika

Başkan Yalçın: "Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz"

18.10.2021 16:35
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların yerel yönetimlerin en yakın paydaşları olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajında; "Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en doğru, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkanı buluyoruz. Bu vesile ile başta Talasımızın mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Muhtarlar Günü, Mustafa Yalçın, Talas, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın: 'Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz' - Son Dakika


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