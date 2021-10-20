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Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor - Son Dakika

Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor

20.10.2021 11:02
Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Koza Çocuk Akademi', yüzlerce öğrenciyi sevgiyle yarınlara hazırlıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Koza Çocuk Akademi', yüzlerce öğrenciyi sevgiyle yarınlara hazırlıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından "Geleceği şansa bırakmıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Pandemi dönemi sebebiyle eğitimlerini tedbirli olarak sürdüren Koza Çocuk Akademi, toplam 140 öğrenciye kapılarını açıyor. Hüdavendigar ve Demirkapı Bilgi Evleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda 4-5 yaş arasındaki öğrenciler, alanında uzman kişiler eşliğinde el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra değerler eğitimi de alıyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri, kış dönemi boyunca öğrencilerini bekliyor. - BURSA

Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor
Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor
Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilgi Evleri geleceği şansa bırakmıyor - Son Dakika


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