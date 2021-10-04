Üye Girişi
Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

04.10.2021 17:27
Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Bozüyük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken toplantıda Çarşı Mahalle'de var olan "Yaz" sokağa geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Çarşı Mahalle'nin 43 yıllık muhtarı Bedri Yaz'ın ismi verilerek "Muhtar Bedri Yaz...

Bozüyük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken toplantıda Çarşı Mahalle'de var olan "Yaz" sokağa geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Çarşı Mahalle'nin 43 yıllık muhtarı Bedri Yaz'ın ismi verilerek "Muhtar Bedri Yaz Sokak" olarak değiştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar ile ilgili 5 madde oy birliği ile imar komisyonuna sevk edilirken ilçede Çarşı Mahalle'de var olan Yaz Sokak isminin 'Muhtar Bedri Yaz Sokak' olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ekim ayı meclis toplantısında son olarak imar komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK

Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediyesi, Muhtar, Nisan, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı 18:27 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir 17:53 AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi 17:13 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi 16:02 Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi 15:16 Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu

Son Dakika Haberleri
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:52 AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir
17:50 Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı
17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
16:43 Son dakika! Altının kilogramı 498 bin 850 liraya çıktı
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş         
18:34
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti         
17:58
Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor         
17:48
İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı         
17:09
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu         
15:50
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı         
14:42
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 18:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement