Bu fasulye tezgâha bile düşmeden kendine alıcı buluyor - Son Dakika

Fiyatı yeşil fasulyeye göre daha yüksek olmasına rağmen kendisine alıcı bulmakta zorluk çekmeyen sarı fasulye, hem pişirmesinin kolay, hem de lezzetli olması nedeniyle oldukça fazla talep görüyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yetiştirilen sarı fasulye, pazar tezgahlarında ilgi çekiyor. Sarı fasulye, yeşil fasulyeye göre pahalı olsa da vatandaşlar tarafından oldukça fazla talep görüyor. Turşuluk ve yemeklik olarak kullanılabilen ürün, toplaması zahmetli ve işçilik gerektirdiğinden genellikle üreticiler tarafından tercih edilmiyor.

"Fiyatı yeşil fasulyeden daha yüksek"

Sarıcakaya'da yetiştirdiği sebzeleri Eskişehir pazarında satan üretici Muharrem Ertuğrul, "Sarı fasulyeyi Sarıcakaya'da yetiştiriyoruz. Bu fasulye, ince olduğu ve az mahsul verdiği için toplaması zahmetli oluyor. Toplamasının zahmetli, işçiliğinin zor, fiyatının da diğer fasulyeye göre daha yüksek olması nedeniyle üreticiler çok tercih etmiyor. Sonbaharda oluyor, sıcakları çok sevmiyor. Diğer fasulyeyi toplamadığında büyümeye devam ediyor, bunu hiç toplamasak da büyümüyor, biraz daha uzuyor sadece. Şu anda yeşil fasulyenin yarım kilogramını 5 TL'ye satarken, bu sarı fasulyenin kilogramını 15 TL'den veriyoruz." dedi.

"Tezgaha bile koymadan bittiği oluyor"

Fiyatı yeşil fasulyeye göre daha yüksek olsa da vatandaşların sarı fasulyeyi çok sevdiğini ve bu yüzden oldukça fazla talep gösterdiğini dile getiren Ertuğrul, "Geçen hafta daha tezgaha bile koyamadan iki vatandaş beşer kilogramdan bütün ürünü satın aldı. Turşuluk diye geçiyor, ama pişirme için de çok lezzetli. Çok çabuk pişiyor, bu yüzden kontrollü pişirmek gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR