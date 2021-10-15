Bu süt güğümlerine, süt toptancılarından başkası dokunmuyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Dalama Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların kapı önlerine güğümlerle bıraktığı litrelerce sütlere süt toptancılarından başkası dokunmazken, oluşan güven duygusu ise yürekleri ısıtıyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın'ın kırsal mahallelerinde yaşayan birçok vatandaş geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyor. Her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte uyanan vatandaşlar, gerek tarlalarında gerekse de hayvan damlarında işlerine koyuluyor. Gün içerisinde oradan oraya koşuşturan vatandaşlar, kırsal mahallelerde halen yaşatılan güven duygusu ile ineklerinden sağdıkları sütlerini süt toptancılarına geleneksel yöntemlerle güven içinde ulaştırıyor. Mahalleye gelen süt toptancıları, güğümlerin içerisinde gece-gündüz demeden, evlerin kapılarının önlerine bırakan sütleri tek tek topluyor. Ay sonunda görülen hesapla da geçimini hayvancılıktan sağlayan vatandaşlara ödemeleri yapılıyor. Günümüzde artan birçok dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karşılık halen yaşatılan bu güven duygusu ise yürekleri ısıtıyor.

Yıllardır hayvancılık yaptığını ve hırsızlık olayı ile hiç karşılaşmadığını kaydeden Halil İbrahim Hanaylı, "Hava sıcaklığı uygun ve sütün bozulma ihtimali yok ise süt güğümleri geceli gündüzlü kapıların önünde duruyor. Sütçü de geldiğinde toplayıp gidiyor. Bu güven sayesinde sütçü de biz de süt teslimlerinde hiç zaman kaybetmiyoruz. Kırsal mahallelerde bu düzen böyle gelmiş böyle gidiyor. Bizim buralarda halen insanlar birbirlerine sonsuz güven duyarlar. Herkes birbirini tanır, mahalleye yabancı biri girdiği zaman hemen anlaşılır. Çok şükür şu ana kadar başımıza hiç kötü bir olay gelmedi, inanıyorum ki bundan sonra da gelmez" dedi. - AYDIN