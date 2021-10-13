Burhaniye'de kursiyerler tohum ekti ve ıtır hasadı yaptı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu ilgi gördü. 19 farkla ilden gelen 80 kursiyer, aromatik bitkiler konusunda eğitim alırken, arazide kantaron ekimi yaptı ve ıtır hasadına katıldı.

İlçenin Börezli Mahallesinde Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu ilgi gördü. Kursa yaklaşık 500 kişi başvururken, 80 kişi kabul edildi. Kursiyerlere konusunda uzman bilim insanları ders verirken, dün de ıtır hasadı yapıldı ve kantaron tohumları toprakla buluşturuldu. Arazide kullanılan makineler konusunda da bilgiler veridi. Kursiyerler büyük mutluluk yaşarken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kurs sayısı ve çeşidinin artırılacağını söyledi.

Kursların ilgi gördüğünü anlatan Müdür Nazım Tanrıkulu, "Şu anda 6'ncı tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursunu açmış bulunuyoruz. 19 vilayetten ve değişik meslek gruplarından 80 kişi katılıyor. Kursiyerlerimize Balıkesir Üniversitesinden akademisyenler de ders verdi. Arazide çalışmalar yaptık. Tohumları toprakla buluşturduk. Hep birlikte ıtır hasadı yaptık. Kurs sayısı ve çeşidini artırmak istiyoruz. Bunun devamında Edremit Zeytincilik Meslek Yüksekokulu ile birlikte zeytin yetiştiriciliği kursu açacağız. Daha sonra bahçıvanlık daha sonra da zeytin budama kursu açacağız. Kurslarımız büyük ilgi görüyor. Bu kursumuza 500'e yakın insan başvurdu. Biz yer darlığı sebebiyle 80 kişiyi alabildik. Kurslarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR