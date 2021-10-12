Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Kantin İş-Sen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi verdi. Eğitim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte acil tıp uzmanı Hasan Hür, acil durumda öğrencilere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini pratiklerle gösterdi.

Kantincilere yönelik verilen ilk yardım eğitimi, çocukların okullarda yaşayabileceği muhtemel kazalara karşı hayati önem taşıyor.

Bursa Eğitim Vadisi'nde düzenlenen acil yardım eğitimine kantinciler büyük ilgi gösterdi. 300 yakın kantincinin katılım gösterdiği etkinlikte olası kaza ve üzücü durumlarda yapılması gereken müdahaleler anlatıldı. Eğitimde ayrıca müdahale şekilleri pratik olarak gösterildi. Eğitimde özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde duruldu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.

Kantin İş-Sen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Bursa il başkanı Fahri Özmen, "Okuldaki çocukların hepsi bizim öz evladımızdır. Biz onları her an görüyoruz. Olası kazalarda onlara ilk yardımı biz yapabiliriz. Doğru bilinen bir ilk yardımın hayat kurtardığını biliyoruz. İlk yardımı bilirsek, çocuklarımızı kurtarabiliriz. Bu nedenle bu gibi eğitimlerin öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu tür eğitimlerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA