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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği

04.10.2021 16:02

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği 1-7 Ekim Camiler ve Din görevlileri haftası münasebetiyle Sındırgı 'da düzenlenen etkinlikte vefa teması işlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği

BALIKESİR - 1-7 Ekim Camiler ve Din görevlileri haftası münasebetiyle Sındırgı 'da düzenlenen etkinlikte vefa teması işlendi.

İlçe müftülüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Kışla Müze Han bahçesinde düzenlenen piknik programına din görevlileri aileleri ile birlikte katıldı. Hayatın her evresinde görev yapan din görevlileri aileleri ile birlikte hatırlandı.

Sındırgı Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun parklarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de çeşitli spor etkinlikleri ile keyifli vakit geçirdi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş' da aileleri yalnız bırakmadı. Günün anısına Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından üretilen hediyeler takdim edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Camiler ve Din Görevlileri Haftası için: "Bu milletin şansı geleceği temin etmek ve gelecek nesle yatırım yapmakla oluyor. ve Doğal Şehir Sındırgıda bugün imam hatip arkadaşlarımızla, müezzin arkadaşlarımızla birlikteyiz. Şu anda aslında 75 mahallemiz var. 75 mahallemizde temsilcisi olan tek kurum Diyanet işleri. ve hakikaten önemli bir vazifeyi yerine getiriyorlar. Topluma aslında önderlik yapıyorlar. İmam da önder demek zaten. Bu maksatla da biz onlarla birlikte olmak istedik. Müftü hocamız başta olmak üzere diyanet camiasına hizmet eden, vatandaşa rehberlik eden, köylerimizde, kırsal mahallelerimizde onlarla birlikte olan 24 saat aslında birlikte olan imam hatip camiasının din görevlilerinin daha doğrusu haftasını gününü tebrik ediyorum kutluyorum. Rabbim hayırlı güzel hizmetler nasip etsin hepsine. ve bu topluma hakiki olarak önderlik yapabilmeyi Rabbim nasip etsin. Günleri, haftaları kutlu olması temennisiyle" dedi.

Her yıl Camiler ve Din görevlileri haftasının bir konsepti olduğunu vurgulayan Sındırgı Müftüsü Sami Türkel: "Camiler ve Din görevlileri haftası münasebetiyle gerek hocalarımız, imamlarımız, kuran kursu hocalarımız, müezzin kayyımlarımız hep birlikte bu günü icra etme kutlama anlamında çocuklarıyla beraber Sındırgı Belediyemizin de destekleriyle güzel platformlar kurduk. Oyun alanları böyle voleyboldur, diğer etkinliklerdir güzel bir gün güzel bir hafta. ve bu haftayı böyle birlikte icra ediyoruz. Burada unutulanlar vardı. Esasen bu her yıl Camiler ve Din görevlileri haftasının bir konsepti oluyor. Bir konu çerçevesinde hareket ediliyor. Bu yıl ki tema da Vefa teması. Biz burada şunu hedefledik; özellikle din görevlilerimiz aileleri çocukları bunlara da vefa anlamında müftülüğümüz olarak böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Biraz da farklı bir organizasyon. Alan da onları hatırlamak çocuklarını hatırlamak, onlarında neşelendiği böyle bir kutlama çerçevesinde bir program oluyor. Ben özellikle buradan Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sundular. Bizzat buraya gelerek de bize eşlik ettiler" dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği

Sındırgı, Hisarcık, oyunlar, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sındırgı'dan vefa örneği - Son Dakika
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