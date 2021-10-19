Darende'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya'nın Darende İlçesi'nde kutlandı.

Kutlama programı, Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik'in yaptığı konuşması ile sona erdi.

Çelik konuşmasında, muhtarlık mesleğinin önemine temas ederek, "Bu gün yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlar, 1829 yılından beri seçimle göreve gelir. Ülkemizde gelecek anlamda demokrasi muhtarlık seçimiyle boy vermeye başlamıştır. Dolayısıyla ülkemizde muhtarlıkları ve muhtarları görmezden gelerek hiç bir işi başarmak veya reformu özgür bir şekilde hayata geçirmek mümkün değildir. Mahalli idareler ve merkez yönetim organları mahalle arasındaki ilişki hiç şüphesiz yine muhtarlarımız üzerinde yürümektedir. Muhtarlar Devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören kişiler iken, bir yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin temel taşı, milletin güzide temsilcisi ve hizmetkarı olan muhtarların fedakarca görev yaptıklarına dikkat çeken Çelik, " Manevi sorumlulukları bir o kadar ağır olan bu güzide insanlar halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile görevlerini yapmaktadırlar. Çevresinde sorunları büyüten değil çözüm üreten ve dertlerine derman olmaya çalışan muhtarlar yaşadıkları yere huzur taşıyan gönül elçileri olarak da her zaman saygıyla anılacaktır" diye konuştu.

Muhtarlar Günü kutlamalarına daire amirleri ve muhtarlar katıldı. - MALATYA