Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a acil iniş yaptı - Son Dakika

Emirates Havayolları'nın Londra- Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerine seyrettiği sırada uçakta bulunan 66 yaşındaki kadın yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ağırlaşması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Rotasını İstanbul Havalimanı'na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri, hemen hastaya müdahalede bulundu. - İSTANBUL