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Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı - Son Dakika

Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı

22.10.2021 17:02
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı

Adıyaman Müftülüğü Hacı Ömer Taşar Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Müftülüğü Hacı Ömer Taşar Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Eski Belediye Binası Togem üzerine kurulan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Müftü Mehmet Taşçı, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Dualar eşliğinde kesilen açılış kurdelesinin ardından gençlik merkezi gezildi. Gençlik merkezinde çalışma salonu, bay ve bayan kitap kafe, bay ve bayan kütüphane, konferans salonu, bilişim odası, bay ve bayan has oda ve oyun salonundan oluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Müftü Mehmet Taşçı açılışta yaptıkları konuşmada, gençlik merkezinin çalışmalarından bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, "Diyanet Gençlik Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla GAP İdaresi ve hayırseverlerimizin desteği ile donanım ve iç tefrişatı yapılarak hizmete sunulan Diyanet Gençlik Merkezi yarınımızın teminatı olan gençlerimizi her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirecektir. Merkezin tadilat ve tefrişatında emeği geçen kuramlarımıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlik Merkezinin donanımında destek sağlayan işadamlarına teşekkür plaketi verildi. - ADIYAMAN

Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Müftü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı - Son Dakika


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