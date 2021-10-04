Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak hayvanlarına mama dağıtıldı - Son Dakika

Aras Kargo'nun "Doğa Dostu Araslar" platformu, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sahaya çıktı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kemerburgaz yakınlarındaki sokak hayvanlarına besleme etkinliği yapıldı.

Aras Kargo, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile iş birliğine imza attı. Sokak hayvanlarını besleme etkinliği ile yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz köpeğe mama takviyesi sağlandı. Kargo şirketi, 2015 yılından bu yana sokak hayvanları için tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerine sokak hayvanları için mama ve su kabı dağıtma uygulaması yürütüyor.

Projeler devam ediyor

Sokaktaki hayvanlara dair proje yürüten Doğa Dostu Araslar, 2014 yılından beri kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar ile faaliyetlerine devam ediyor. Kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yaparak, son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önleyen Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi ile Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri'nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı. - İSTANBUL