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Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı - Son Dakika

Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı

20.10.2021 16:07

Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ömer Asım Aksoy tarafından kaleme alınan 'Gaziantep Ağzı' adı altında 3 ciltten oluşan eserlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ömer Asım Aksoy tarafından kaleme alınan 'Gaziantep Ağzı' adı altında 3 ciltten oluşan eserlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Kültür Yayınları 100. Serisi' kapsamında gerçekleştirilen kitap lansmanı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde geniş katılımlı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde yapılan kitap tanıtım toplantısında Ömer Asım Aksoy tarafından yazılan ve toplam 3 ciltten oluşan 'Gaziantep Ağzı' eserinin tanıtımı yapıldı.

"Gelecek nesillere aktarmamız açısından gerçekten çok önemliydi"

Kitap tanıtım programında konuşan ve yayımlanan eserin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak kültür hayatına daha önce yayınlanmış olan bir eserin yeni şekliyle piyasaya sunmasına destek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gaziantep Ağzı rahmetli Ömer Asım Aksoy'un yıllar önce hayata geçirmiş olduğu bir eserdir. Fakat uzun yıllardır basımı yapılmıyordu. 3 ciltten oluşan bu eser özellikle gramer olarak da diğer taraftan halk arasındaki deyimler, atasözleri beddualar, dualar bunlara yönelik yapılmış bir çalışmaydı. Benim ilkokul çağlarında dedemden intikal eden anneannemde kalan bu eserin orjinalini imzalayarak dedeme vermişler Ömer Asım Aksoy bey tarafından. Oradan bir cildi elime geçmişti. Çocukluktan buna yatkınlığım vardı. Şuanda çok fazla Antep ağzına yatkınlığı olan birisiyim. Bunu da yaşatmak istiyorum. Bu noktada bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına bu kitabın mirasçılarıyla bir araya geldik. Telif haklarıyla ilgili durumlar çözüldükten sonra bu kitabın yayınlanmasını biz üstlendik. Bunu ne kadar yayınlayıp çoğaltırsak Antep ağzı daha çok yayılacak. Bu kitaplara dijital ortamlarda ulaşma imkanı var. Ben, kitabın yayımlanmasında emeği olan başta Aksoy ailesi olmak üzere, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep ağzı

Üç cilt olarak yayımlanan Gaziantep Ağzı isimli eserde, Gaziantep ağzı türlü yönlerden incelenmektedir. Birinci ciltte Gaziantep Ağzının Grameri, Başka Diller ve Ağızlarla İlgisi, Halk Ağzından Alınmış Parçalar vardır. İkinci ciltte; Kalıplaşmış Sözler üzerine bazı düşünceler ve incelemelerle Gaziantep ağzındaki deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar bulunmakta ve bunlar açıklanmaktadır. Üçüncü cilt; Gaziantep ağzında bulunup, genel dilde kullanılmayan kelimelerin sözlüğüdür.

Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı
Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı
Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı
Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı

Ömer Asım Aksoy, Şehitkamil, Gaziantep, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu, Gaziantep ağzı kitabı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı - Son Dakika


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