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Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

08.10.2021 13:02
Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Erzurum Lokantacılar Esnaf Odası'nın yapılacak genel kurulu öncesinde Selami Güler başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Erzurum Lokantacılar Esnaf Odası'nın yapılacak genel kurulu öncesinde Selami Güler başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Güler, yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek için aday olduğunu belirterek "Kardeşlik ve birliktelik için samimiyetle yola çıktık. Sorunları biliyoruz. Elbirliğiyle bu sorunları aşmaya çalışacağız. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kamu kuruluşlarımız ve Esnaf Odaları Birliğimizle ortak çalışmalar yaparak güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Güler, açıklamasında şunları söyledi; "Sorunları çözebilmek adına yola çıktık. Ağabeylerimizi, kardeşlerimizi gezdik. Onların da desteğini alarak çıtayı yükselteceğimize inanıyorum. Bu tek kişinin, yedi kişinin başarabileceği bir iş değil. Topyekün lokantacı esnaf kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Projelerimiz var. Turizm kenti olan Erzurum'u tanıtım noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret göstereceğiz. Lokantacı arkadaşlarımızın desteği bize güç verdi. Değerli Meslektaşlarımızla hep birlikte bugünlere geldik, İnşallah geleceğe de birlikte yürüyecek ve geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Samimiyetimiz var, azmimiz var, kararlılığımız var, irademiz var. Başkan adaylığında birlik ve beraberlik, ortak akıl ve istişare ile yönetmek anlayışıyla çıktığımız bu kutlu yolda başkan adayı olduğumu bildirir, seçimlerimizde desteklerinizden onur duyarım." - ERZURUM

Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı
Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Esnaf Odası, Erzurum, Esnaf, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güler, Lokantacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika


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