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Her canlıya şefkat gösterilmeli - Son Dakika

Her canlıya şefkat gösterilmeli

04.10.2021 11:17
Her canlıya şefkat gösterilmeli, System.String[]

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, her canlıya şefkat gösterilmesi gerektiğini, yaşamın onlarla beraber daha güzel olduğunu belirterek, "Sadece tek gün değil, her gün elimiz bu dostlarımızın üzerinde olsun" diye ifade etti.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, her canlıya şefkat gösterilmesi gerektiğini, yaşamın onlarla beraber daha güzel olduğunu belirterek, "Sadece tek gün değil, her gün elimiz bu dostlarımızın üzerinde olsun" diye ifade etti.

Yapıcı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, her varlığa şefkat ve merhametle muamele etmenin öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Bunun hem dinen, hem kalben, hem de insani olarak buna mecbur olunduğunu belirten Av. Gülçin Yapıcı, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir"

"Biz bunu yasalarla koruma altına alan bir devletiz. 5199 ve 5332 Sayılı Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Avrupa Hayvan Hakları, Evrensel Hayvan Hakları Bildirisi bizlerin yasal dayanağıdır. Bu yasalar, eksikleri de olsa can dostlarımızın haklarını korumak için vardır. İçimizdeki kin, öfke, zararlı tüm duygular merhamet sihrinde yok olup gidecektir. Yaşam beraber güzeldir. Her canlıya şefkat gösterelim. Sadece tek gün değil her gün elimiz bu dostlarımızın üzerinde olsun. El uzatmamız şart. Onlara el uzattıkça aslında kendimize, kendi insanlığımıza el uzatıyoruz. Ömrünü bu canlara adayan tüm kutsal kalplere sevip dokunamayan ama merhametini gösteren tüm insanlara teşekkür ederim. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir." - ESKİŞEHİR

Her canlıya şefkat gösterilmeli

Hayvan Hakları, Eskişehir, 4 Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her canlıya şefkat gösterilmeli - Son Dakika


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