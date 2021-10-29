Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'in tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarında devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, bir konuşma yaptı. Vali Sarıibrahim, tören alanını selamladıktan sonra, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bu kurtuluş mücadelesinde kadınından erkeğine yedisinden yetmişine kadar tek yürek tek yumruk olan azizi milletimiz bugün de birlik içerisinde kardeşlik içerisinde geleceğini inşa etmektedir" dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğün düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Sarıibrahim, hediyelerini verdi. Cumhuriyet Bayramı töreni, folklor gösterisi, resmigeçit töreni ve Cumhuriyet yürüyüşü ile devam etti. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarından Mehmet Çavuş Anıtına kadar yürüdükten sonra burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Tören Cumhuriyet Bayramı anısına 98 fidan dikimi yapılmasıyla son buldu. - IĞDIR