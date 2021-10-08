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İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor - Son Dakika

İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor

08.10.2021 10:10
İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor

İnşaat Mühendisi Emrah Göze, Türkiye'de şehirlerin en önemli sorunlarının başında yer alan otopark sorununun çözümü için uygulamaya geçen otopark yönetmeliğini mevcut haliyle ütopik bulduğunu belirten inşaat mühendisi Emrah Göze, sektördeki durgunluğu arttıracağını ileri sürdü.

İnşaat Mühendisi Emrah Göze, Türkiye'de şehirlerin en önemli sorunlarının başında yer alan otopark sorununun çözümü için uygulamaya geçen otopark yönetmeliğini mevcut haliyle ütopik bulduğunu belirten inşaat mühendisi Emrah Göze, sektördeki durgunluğu arttıracağını ileri sürdü. Göze; "Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çok kez ertelenen ancak Mart 2021'de yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliği yapılacak yeni yatırımların önünü kesmektedir" dedi.

İnşaat maliyetlerinin artması nedeniyle sektörün zor bir döneme girdiğini belirten İnşaat Mühendisi Emrah Göze, "İçinden geçtiğimiz ekonomik zor koşullar, konut faizlerinin yüksek olması, inşaat maliyetlerinin finansman giderler hariç yüzde 45 oranında artması gibi birçok nedenden dolayı zor duruma düşen inşaat sektöründe maliyetlere bir de ilçe belediyelerine devredilen yeni otopark harç ücretleri eklendi. Bu durum ekonomide lokomotif sektörlerin başında gelen inşaat sektöründe yeni yapılacak projelerin önünü kesmesi sebebiyle ciddi bir istihdam kaybına da yol açmaktadır" dedi.

Özellikle ilçe belediyelerinin alınan otopark ücretlerini bir havuzda tutma ve 3 yıl içerisinde otopark yerleri satın alıp başlanması kanunda istense bile, durumun bir çok ilçede, özellikle cadde üstünde halihazırda tek araçlık bile otopark yeri olmayan yerlere nasıl bir uygulama yapacağının hala bilinmediğini kaydeden Emrah Göze, yaşanan sıkıntının sektörü daha da zora sokağını söyledi.

Yönetmeliğin ilçe belediyelerince çıkartılan yüksek harç ücretlerinin yüzde 25'nin peşin geri kalanın 18 taksit yada iskan ruhsatı aşamasında alınmasının şart koşulmasının yeni projelerin hızını kestiğini ileri süren İnşaat Mühendisi Göze, "Mevcut haliyle belediyelerin arsa alıp katlı otopark yapması yada caddelerin altlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Birçok ilçe belediyesi için bu durum oldukça ütopiktir. Bu yüzden havuzda toplanan otopark ücretlerinin amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı ya da yapılamayacak otoparktan ücret talep edilmesi yeni projelerin askıya alınmasına, istihdam kaybına yol açmaktadır. Giderek yüksek girdiler sebebiyle oldukça zor bir dönemden geçen inşaat sektörünü yapılamayacak otoparklar sebebiyle maliyetleri daha fazla yükseltmenin hem ilçe ekonomisine hem yatırımlara oldukça zarar vereceğini düşünmekteyiz. Sektör olarak karar vericilerin bu konuyu biran önce çözüme kavuşturmasının yeni yatırımlar için oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz" diyerek sektör açısından ütopik buldukları otopark yönetmeliğinin gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. - AYDIN

İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor
İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor
İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor
İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye, İnşaat, Emrah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor - Son Dakika


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