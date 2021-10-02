Kahramanların dayanışma derneği açıldı - Son Dakika

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir İl Başkanlığı düzenlenen açılış töreniyle faaliyete başladı.

Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile derneğin Genel Başkanı Emrullah Aktaş'ın da katıldığı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol üyelerine plaket verilmesinin ardından Eskişehir Şube Başkanı Kadriye Sangül mazbatasını Genel Başkan Emrullah Aktaş'ın elinden aldı.

Mazbata töreninin ardından kurdele kesilerek derneğin açılışı yapıldı. - ESKİŞEHİR